أسرار في حياة ماكولي كولكين نجم Home Alone.. طفولة بائسة وراء الشهرة

عاد الفنان الأمريكي ماكولي كولكين نجم Home Alone إلى الظهور على الساحة الفنية مرة أخرى، خلال الساعات الماضية بعد سنوات طويلة من الغياب، وذلك بعد تكريمه بوضع نجمة تحمل اسمه في ممشى المشاهير في هوليوود، في ليلة سيطرت عليها الدموع، بحضور عدد من محبيه من بينهم خطيبته بريندا سونج، بالإضافة إلى الممثلة كاثرين أوهارا التي شاركته بطولة الفيلم.

أصبح ماكولي كولكين نجم Home Alone ظاهرة ثقافية كاملة بعد النجاح التجاري الهائل الذي حققه فيلمه الخامس «Home Alone» في التسعينيات، والذي لم يكن تجاوز الـ 10 سنوات عند تقديم الفيلم.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 476 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وارتفع أجر «كولكين» من 100 ألف دولار من الجزء الأول إلى 4.5 مليون دولار كأجر عن الجزء الثاني من الفيلم الذي جرى تقديمه بعنوان «Home Alone 2: Lost in New York» في عام 1992، وفقا لموقع «TMZ».

ماكولي كولكين يعتزل التمثيل من أجل «حياة طبيعية»

عاش ماكولي كولكين برفقة عائلته المكونة من والده ووالدته وأشقائهه السبعة في شقة صغيرة في حي يوركفيل في مانهاتن، وواجهوا صعوبات مالية، حيث كانت تعمل والدته كعاملة هاتف، والده كاهنًا في كنيسة كاثوليكية محلية.

ورغم النجاح الذي حققه الممثل الطفل إلا أنه لم يكمل مسيرته، إذ اتخذ استراحة من التمثيل في عام 1995 بعد فيلم «Richie Rich» الذي وصل أجره عنه لـ8 ملايين دولار، بعدما سأم من التمثيل وتقاعد من أجل الحصول على «حياة طبيعية»، خد تعبيره، وذهب إلى مدرسة ثانوية خاصة في مانهاتن، وعاد بعد ذلك في تجارب محدودة منها المسلسل التلفزيوني «Will & Grace» ودور في فيلم «Party Monster» في عام 2003، وتوالت بعدها مجموعة كبيرة من الأعمال.

ماكولي كولكين يكشف تفاصيل علاقته المضطربة بوالده

كتب سيرته الذاتية بعنوان «Junior» والتي نُشرت عام 2006، وتطرق خلال الكتاب الحديث عن نجوميته وعلاقته المهتزة مع والده، وروى أن والده كيت كولكين، كان قاسيًا وعنيفًا في طفولته، وكان يشعر بالغيرة منه لأن «كل ما حاول القيام به في حياته كنت أتفوق فيه قبل أن أبلغ العاشرة من عمري»، على حد تعبيره.