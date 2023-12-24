مصر والبنك الدولي يتفقان على خطوات استراتيجية لتعزيز التنمية الزراعية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، ضمن اللقاءات الدورية التي يجرى عقدها لمتابعة تنفيذ مشروعات المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، من أجل تعزيز الأولويات المستقبلية، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، خلال الفترة من 2023-2027.

توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا

وخلال اللقاء وجهت الوزيرة، الشكر لفريق البنك الدولي على التعاون المثمر خلال العام الجاري، بعد إنجاز العديد من الشراكات على مستوى التحول للاقتصاد الأخضر، وإتمام اتفاق توسيع برنامج التحويلات النقدية للفئات الأقل دخلًا كـ«تكافل وكرامة» بقيمة 500 مليون دولار، وكذا مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بقيمة وصلت لـ400 مليون دولار، الذي بدأ تنفيذهما العام الجاري.

وتستعرض «الوطن» أبرز ما جاء في الاجتماع الأخير، بين الوزيرة والمدير الإقليمي البنك الدولي:

- مناقشة الخطوات المستقبلية لإنجاز الدراسات الفنية، لمشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT).

- البنك الدولي يقوم بدور كشريك فني رائد من أجل تنفيذ مشروع CRAFT، الذي حقق العديد من الآثار التنموية، من بينها تعزيز إنتاجية المحاصيل وزيادة الإنتاجية بنسبة 10-15%، ودعم القدرة على التكيف في وادي النيل والدلتا.

- إنشاء وحدات الإنذار المبكر بما يحسن نظم التنبؤ، ولدعم الخدمات المقدمة للمزارعين، للتحوط ضد مخاطر التغيرات المناخية.

- البنك الدولي سيوفد بعثات فنية وخبراء للعمل على تأهيل المشروعين فنيا، وتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منه، من أجل تحقيق التكامل بين العمليات المزمع تنفيذها لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة.

- سيمد البنك مصر بالخبرات الدولية الفنية لصياغة الإطار المالي الأمثل لتمويل عمليات التنمية الزراعية، لما يراعي الأعباء الواقعة على الدولة والفئات محدودة الدخل وصغار المزارعين.

- مناقشة التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، كأحد الجهات المساهمة في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي».

- يجري حاليا مباحثات فنية لإعداد خطة استثمارية، للاستفادة من برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ التابع للصندوق.

- تنفيذ 44 مليون دولار منح وتمويلات ميسرة لتنفيذ المساهمة في 3 تدخلات رئيسية، ضمن مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كالزراعة الذكية مناخيًا وإدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية.

- ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، من خلال تقديم البنك الدولى دعم فنى لمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.