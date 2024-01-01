تحرير 538 محضر حرق مخلفات زراعية في حملات مكبرة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، في التفتيش على 228 منشأة صناعية، وفحص 3299 سيارة، وتحرير 538 محضر حرق مخلفات زراعية، وتنفيذ 770 نشاطًا توعويًا، وتقييم 1452 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب)، وفحص 125 شكوى بيئية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنّ جهود جهاز شؤون البيئة خلال 2023، تمثلت في التالي:

- التفتيش على 228 منشأه صناعية بالمدن الصناعية في نطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة.

تنفيذ 770 نشاطًا توعويًا

- وفي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة، وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة، جرى تقييم الأثر البيئي لـ1452 نشاطًا، لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

- وفي مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة «المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات» وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية «الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة»، نفذت إدارة الإعلام والتوعية، بجهاز شؤون البيئة بالشرقية، 770 نشاطًا توعويًا ما بين ندوات وحملات وورش عمل.

وكان من أبرز الموضوعات التي جرى الحديث حولها، «التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك».

تنفيذ 45 حملة لفحص عوادم السيارات

- وفي مجال الحفاظ على جودة الهواء، جرى تنفيذ 45 حملة لفحص عوادم السيارات بمركزي بلبيس والزقازيق، وفحص 1089 سيارة تعمل بالبنزين، إذ تبين مطابقة 1068 سيارة ومخالفة 21 سيارة، كما جرى فحص 2210 سيارة تعمل بالسولار، وتبين مطابقة 1730 سيارة ومخالفة 480 سيارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل برقم 9 لسنة 2009.

- جرى تكثيف حملات المرور بنطاق المحافظة، لمنع حرق المخلفات الزراعية، وتحرير 538 محضر مخلفات زراعية بمراكز الزقازيق وأبوحماد وبلبيس وكفر صقر وأولاد صقر، طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

- واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، فحصت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة، 125شكوى بيئية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.