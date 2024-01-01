مواعيد وتفاصيل قبول دفعة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024

صدق الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كل التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة، والذي سيتم استقبالهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 وفقاً للشروط الآتية:-

أولا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى آخر يناير 2024.

وخريجو كليات الطب «البشري - الأسنان - العلاج الطبيعي - التمريض» المنتهي امتيازهم خلال الفترة من أول سبتمبر 2023 حتى آخر يناير 2024، وكذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى آخر يناير 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20/1/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 4/2 حتى 18/2/2024.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2023 حتى آخر يناير 2024، وكذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من مواليد 2004 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2023 إلى آخر يناير 2024 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10/2/2024 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 19/2 وحتى 22/2/2024.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر «أبريل - مايو - يونيو» عام 2004 الحاصلين على مؤهلهم حتى العام الدراسي 2022/2023، وكذا مواليد أشهر «أبريل - مايو - يونيو» من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2003 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2022/2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 3/1/2024، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 13/1 وحتى 3/2/2024.

رابعا: غير ذوى المؤهلات «العاديين»

مواليد أشهر «أبريل - مايو - يونيو» عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 14/2/2024، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 24/2 وحتى 6/3/2024.

المستندات المطلوبة للتقديم لدفعة التجنيد الجديدة

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية «6 جند» - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية حديثة الإصدار من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز - التدريب لخريجي كليات الطب «البشري - الأسنان - العلاج الطبيعي - التمريض» - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين «المعيدين - المدرسين - الأطباء المقيمين».

جدير بالذكر أن إدارة التجنيد والتعبئة تبرز كل الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي:

«https://tagned.mod.gov.eg»، والبريد الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالي: «mod.gov.eg@tagneed»، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية «26351195 / 02 - 26339581 / 02»، وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني للخدمات على الرقم المختصر «15499».