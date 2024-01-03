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ضبط طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية 

كتب:

نظيمة البحرواي
02:49 م | الأربعاء 03 يناير 2024
ضبط لحوم ودواجن

ضبط لحوم ودواجن

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية طن دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر اللازمة. 

تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط 1 طن لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة و ضبط 1 طن لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

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