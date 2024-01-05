وزير دفاع الاحتلال يكشف مخطط ما بعد الحرب في غزة: حكم فلسطيني محدود

وضع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مقترحات بشأن الحكم المستقبلي لقطاع غزة، بمجرد انتهاء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، وذلك أمام مجلس الوزراء الحربي المحدود، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حكمًا فلسطينيًا محدودًا في المنطقة.

الفصائل الفلسطينية لن تسيطر بعد الحرب على غزة

وبحسب موقع «هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي»، أكد «جالانت» أن الفصائل الفلسطينية لن تسيطر على غزة بعد الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة.

وتتكون الخطة التي اقترحها وزير الدفاع الإسرائيلي، من أربعة محاور، للتعامل مع الفصائل الفلسطينة بعد انتهاء الحرب، مع احتفاظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، ولكن ستلعب السلطات الفلسطينية دورا مركزيا في الشؤون المدنية، على أن تتولى الولايات المتحدة ومصر والدول العربية المعتدلة قيادة إعادة التأهيل، ومراقبة عدم وجود استيطان إسرائيلي في أراضي القطاع، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انتهى بمشاجرة

وكان من المقرر تقديم الخطة في المناقشات، مساء أمس، في كل من مجلس الوزراء الحربي المحدود والمجلس الوزاري الأمني ​​الموسع، ولكن الاجتماع انتهى بمشاجرة بين الوزراء.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مسؤول إسرائيلي كبير، مخططا تفصيليا للقطاع بعد الحرب، لكنها لا تمثل بعد سياسة رسمية، إذ توجد خلافات صارخة حولها داخل الائتلاف.