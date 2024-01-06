بالقانون.. الأجر 3 أضعاف لمن يعمل غدا من موظفي القطاعين الحكومي أو الخاص

قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن العامل يستحق أجرا ضعفي أجره بالإضافة الي أجر اليوم إذا قام صاحب العمل بشتغيله في يوم الإجازة الرسمية مثل يوم الأحد المقبل، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل علي الآتي: «ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».

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وأوضح أن قانون العمل المصري شدد أنه في حال إذا حصل العامل على إجازته طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد، واشتغل بعمل آخر في هذا اليوم، في تلك الحالة يحق لصاحب العمل الأساسي حرم العامل من مقابل هذا اليوم مدفوع الأجر او يسترد أو يأخذ منه علي ما حصل عليه عن هذا اليوم.

قانون العمل المصري

وأضاف الحديدي خلال تصريحه لـ«الوطن» أنه طبقا لنص المادة رقم 50 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي الأتي :- لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

كما أوضح أن المشرع أكد على هذا الفعل وجعله من المحظورات على العامل حيث نصت المادة رقم 57 من نفس ذات القانون على الأتي: «يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره، ومنها العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل».