منها النخل المنتحر.. تعرف على أبرز 7 نباتات منقرضة في العالم

انقرض كثير من الكائنات الحية على مدار آلاف السنين، سواء كانت حيوانات أو نباتات، نتيجة التحولات الكبيرة الذي شهدها المناخ، إضافة إلى التغيرات الجيولوجية والتدخل البشري من خلال الصيد وجرف الأراضي وقطع الأشجار ونقل النباتات من بيئة لأخرى، فضلا عن زيادة معدلات التلوث البيئي كسبب أساسي في انقراض أنواع عديدة من الكائنات الحية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي 7 أنواع من النباتات المنقرضة، وفقًا للعوامل المذكورة سابقًا، بحسب ما نشره موقع «science.howstuffworks»:

النخل المنتحر

يمتاز النخل المنتحر بارتفاعه الشاهق الذي يصل إلى 20 مترا، وسُمي بـ«المنتحر» لأنه لا ينتج الأزهار إلا مرة واحدة في نهاية عمره، وعندما تتفتح الأزهار تنتج مادة سامة داخل ساق النخل ما يؤدي إلى ذبوله وموته بعدها بأيام.

وتواجد هذا النوع من النخل في مدغشقر، وضُم إلى قائمة النباتات المنقرضة عام 2014 بسبب تواجد ما يقارب 50 نخلة فقط من هذا النوع.

الأشجار المرجانية

تمتاز بالأوراق السميكة التي تتلون بعدة ألوان جذابة، لذا عُرفت باسم الشجرة المرجانية، وكانت توجد في دولة تنزانيا بأفريقيا وبعض المناطق المحيطة بها، وسُجلت ضمن النباتات المنقرضة عام 1998 بسبب عمليات الإزالة الجائرة للغابات.

شجرة أريوكروكلون ارزونكيم

هو نوع من الصنوبريات التي انقرضت منذ حوالي 200 مليون سنة، وكانت تتواجد أشجارها في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، وهي من النباتات التي تتسم بجذع هائل يطلق عليه خشب قوس قزح بسبب احتوائه على مجموعة متنوعة من الألوان، وكانت تنمو ببطء ويصل طولها إلى 60 مترا.

شجرة كوكيا كوكي

بدأت شجرة كوكيا كوكي في الإنقراض عام 1970، وكانت عبارة عن شجرة صغيرة توجد في الأراضي المنخفضة في غرب مولوكاي، إحدى جزر في أرخبيل هاواي.

نبات وود سيكاد

انقرض نبات وود سيكاد عام 1916 الذي كان يستوطن في كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، وكان احد أندر النباتات على وجه الأرض التي يصل ارتفاعها ثلاثة أمتار.

شجيرة فرانكلينيا

هي أشبه بشجيرة كبيرة من عائلة نبات الشاي، وكان يصل ارتفاعها إلى حوالي 7.5 متر، وتنمو بشكل سريع في موطنها بوادي نهر التاماها في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع سبب انقراضها عام 1803 إلى الفيضانات والحرائق، وبعض الأمراض الفطرية التي أصابت النبات.

نبات كيانا سوبربا

كيانا سوبربا هو من النباتات النادرة التي تعرضت للانقراض بين عامي 1932 و 2002، ويرجع سبب انقراضها هو نتيجة لتدمير البيئة الطبيعية لها وتغذية الخنازير والجرذان عليها.