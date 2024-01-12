رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية» تستعرض أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية لليمن

كتب:

شريف سليمان
09:31 ص | الجمعة 12 يناير 2024
الحوثيون

الحوثيون

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان جاء فيه: «نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن».

وتابع البيان: «المملكة تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث».

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

وطلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن.

وقالت الخارجية الإيرانية إنّ واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.. والمجتمع الدولي عليه التحرك بمسؤولياته لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الاسترالية أنها قدمت دعما لوجيستيًا خلال الضربات الأمريكية في اليمن.. والحوثيون متورطون في تقويض النظام القائم على القواعد الدولية.

وكشفت اليابان عن دعمها قرار أمريكا والحلفاء لتأمين سلامة السفن، معبرة عن إدانتها تصرفات الحوثيين التي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر.

اقرأ المزيد:

الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الفرنسية: الحوثيون يتحملون مسؤولية كبيرة بشأن تصعيد التوترات في المنطقة

القاهرة الإخبارية: الحوثيون يؤكدون أن اغتيال «العاروري» يكشف عجز إسرائيل في غزة

القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

عاجل.. سفينة حربية أمريكية تسقط 4 طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون
بقلم شريف سليمان