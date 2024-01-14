النائب عمرو درويش يطالب بسياسات واضحة لاستغلال الأموال المستردة

ثمّن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أعلن مجلس النواب موافقته عليه في جلسته اليوم.

قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف

وأكد «درويش» اليوم الأحد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مضيفًا أن هناك أجهزة وإدارات سابقة في إدارة الأموال إلا أنها لم تكن على المستوى المطلوب، وكان هذا بسبب عدم وجود سياسات واضحة لاستغلال الأموال والأصول.

وأشار إلى أنه يجب تلافي هذه الأمور، والاستفادة من ذوي الخبرات المتخصصين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة حتى يتم استغلال هذه الأصول والأموال، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر في مشاركة وزارة المالية في الصناديق السيادية لهذه الأموال.