«قبل ما أمشي» لبهاء سلطان تتخطى الـ1.5 مليون مشاهدة

تخطت أغنية «قبل ما أمشي» التي طرحها مؤخرا بهاء سلطان حاجز 1.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية قبل ما أمشي

وتقول كلمات الأغنية: «قبل ما امشى عايز اسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه فـ خيبة الأمل، اللى ساب فـ القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل».

وطرح منذ فترة، بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم «دادينا»، وحققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

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وتقول كلمات أغنية دادينا: عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا اتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

وكان بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها ندر عليا، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية دلوقتي عجبناكو، كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي.