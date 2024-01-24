أسرة «طلاب من أجل مصر» توزع 1500 قطعة ملابس على أهالي قرية العيسوية بسوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج زيارة إلى قرية العيسوية ونجوعها بمركز أخميم بالمحافظة، لتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك تحت شعار "شتاء دافئ"، و في إطار اهتمام أسرة طلاب من أجل مصر بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص علي الاهتمام بالدور الإنساني والاجتماعي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والخيرية والزيارات للأسر الأكثر احتياجاً، حيث يتم خلالها توزيع ملابس شتوية لكافة الأعمار، مؤكداً على أن تلك الزيارات تأتي انطلاقاً من وعي إدارة الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية من أبناء الجامعة تجاه أهالينا بمحافظة سوهاج، مثمناً المجهودات التي بذلتها أسرة طلاب من أجل مصر، لتنظيم تلك الزيارة بالجهود الذاتية، إحساساً منهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر، أنه شارك بفاعلية الزيارة 50 طالب وطالبة من الكليات المختلفة بالجامعة، حيث قاموا بتوزيع ما يزيد عن 1500 قطعة من الملابس الشتوية لأعمار مختلفة وخاصة الأطفال وكبار السن، موضحاً انه تم توزيع الطلاب على أربع مجموعات عمل كل مجموعة تضم 12 طالبا، معهم دليل من أهل القرية لإرشادهم لمساعدة الفئات المستهدفة من الزيارة، وذلك في أجواء تتسم بالألفة والمودة.

وجدير بالذكر انه شارك في فعاليات الزيارة كلاً من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من الطلاب من الكليات المختلفة.