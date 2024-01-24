نادي طنطا يتظلم على عقوبة إيقاف المدير الفني 4 مباريات ومدافع الفريق

تقدم نادي طنطا الرياضي بتظلم إلى لجنة مسابقات القسم الثاني التابعة لاتحاد الكرة المصري، ضد العقوبات التي وقعت من قبل اللجنة على المدير الفني ومدافع الفريق، بناءا على تقرير حكم مباراة طنطا ولافيينا الاثنين الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل الفريقين.

عقوبات المدرب

وكان نادي طنطا تلقى إخطارا من قبل لجنة المسابقات يفيد بإيقاف عمرو أنور المدير الفني 4 مباريات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه، وإيقاف مدافع الفريق ساهر عبد المنعم مباراتين وتغريمه 2000 جنيه؛ بدعوى الاعتراض على حكم اللقاء عقب انتهاء أحداث المباراة.

وكانت لجنة الكرة في نادي طنطا، نفت وجود أي تعدٍ على الحكم من قبل المدير الفني وكان الأمر فقط مجرد اعتراض بسبب عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لطنطا بعد لمس الكرة يد مدافع لافيينا، وأيضًا احتساب الحكم وقتا ضائعا تجاوز الـ7 دقائق، رغم أن المباراة في الشوط الثاني لم تقف كل هذا الكم من الوقت، ما أتاح الفرصة للفريق المنافس في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة.

كما أبدت اللجنة اندهاشها من إيقاف مدافع الفريق ساهر عبد المنعم بحجة الاعتراض على الحكم، موضحة أن اللاعب توجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس عقب صافرة نهاية المباراة.