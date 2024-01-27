مناقشة كتاب النقد الثقافي في ندوة بمعرض القاهرة 2024

نظمت قاعة فكر وإبداع في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، ندوة «كاتب وكتاب» ضمن نشاط البرنامج الثقافي للمعرض، والتي ناقشت كتاب «النقد الثقافي.. نحو منهج التحليل الثقافي للأدب» للدكتور محمد إبراهيم عبدالعال، مدرس النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة المنوفية، بحضور كل من الدكتور صلاح السروي، والدكتور محمد فكرى الجزار، وأدارها الدكتور هشام زغلول.

الكتاب يتناول إشكالية التحليل الثقافي للنص الأدبي

وقال الدكتور محمد إبراهيم عبدالعال، إن الكتاب يتناول إشكالية التحليل الثقافي للنص الأدبي، مشيرًا إلى أن دراسات النقد الثقافي اهتمت في مقاربتها للنص الأدبي بالكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة، وأخذت تستقرئ مجموعة الأنساق اللاواعية التي تشكلها الثقافة؛ ومن ثم تُوجّه العلامات النصية في إقرار فجّ بصحة مقولة «موت المؤلف» ليصبح كل من الذات والنص صنيعة لبنية الثقافة المتعالية، دون أن تهتم هذه الدراسات بالدور الجمالي الذي تلعبه الأنساق الثقافية التي تُستدعي بصورة واعية داخل النص.

بدوره، أكد الدكتور محمد فكري الجزار، أن كتاب النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب، استطاع أن يؤكد أن النقد الثقافي هو صورة جديدة من العودة إلى ربط النص بمحيطه الثقافي، والمتميز فيه أنه ليس مدرسة محددة المعالم، بل يمكن أن يتبدل بتبديل شخصية الناقد وثقافته وتوجهاته وطبيعة النص وقضاياه وثيماته، كما يؤكد أن النقد الثقافي مفتوح على التأويل وعلى مناهج السيميائيات وتحليل الخطاب ومختلف العلوم الإنسانية المحيطة بالأدب.

الوحدة الثقافية واللغة الأدبية

وأكد الدكتور صلاح السروي، أن كتاب «النقد الثقافي.. نحو منهج التحليل الثقافي للأدب» يعد مكونا أساسيا من مكونات الثقافة العربية وخاصة أن اللغة التي وردت بالكتاب تعبر عن لغة العمل وتعتبر قواعد العمل أيضا، حيث إن من أهم ما بدخله التحدث عن الوحدة الثقافية واللغة الأدبية والجماليات الثقافية حاضرة بقوة في الكتاب، لأنه يحتوي على جميع مظاهر الجمال اللغوي.