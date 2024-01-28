موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول، حيث تظهر غدا الاثنين 29 يناير الجاري، وسيتم إعلان النتيجة للطلاب بالمدارس عن طريق كشوف يتم وضعها في أماكن ظاهرة داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ «الوطن» أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسيكون موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 غداً في جميع الإدارات التعليمية، وفتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الإسكندرية في اليوم التالي لإعلان النتيجة حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من مراجعة الورقة الامتحانية ورصد الدرجات في حالة تظلمهم من النتيجة.

النتيجة بلا أوائل

وأضاف الدكتور عربي أبو زيد، أن نتيجة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول لا يوجد فيها ترتيب أوائل، ولكنها تكون في امتحانات نهاية العام فقط، لتكون هناك فرصة متساوية لجميع الطلاب ولزيادة الفرصة أمامهم للتعويض لمن لم يحصل على الدرجات النهائية.