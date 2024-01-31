موقف محرج على الهواء.. مذيعة أمريكية تعلق على قرار لبايدن بلفظ خارج

موقف محرج وقعت فيه مذيعة أمريكية حيث علقت على فيديو أثناء أحد البرامج قبل معرفتها أن الميكروفون مفتوح.

ذكرت لفظ خارج على الهواء أثناء عرض مقطع للرئيس جو بايدن

وبحسب «روسيا اليوم» فإن المذيعة الأمريكية جوي رايد تعرضت لموقف محرج في برنامجها عبر شبكة MSNBC بعد أن ذكرت لفظ خارج على الهواء أثناء عرض مقطع للرئيس جو بايدن يقول فيه إنه سيغلق الحدود إذا قدم الكونجرس المزيد من الأموال لأوكرانيا.

وقالت المذيعة، إن الرئيس بايدن قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونجرس جادا في حل أزمة الحدود، لتعرض بعدها مقطعا من كلام بايدن يقول فيه: «لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة» بينما علقت «ليست حرب لعينة أخرى» وذكرت لفظ خارج وصفًا لهذه الحرب المحتملة.

وتقدم الولايات المتحدة دعمًا كبيرًا لأوكرانيا في حربها مع روسيا وقدمت عشرات المليارت من الدولارات كمساعدات لها، بالإضافة للأسلحة والذخائر التي تمنحها لأوكرانيا والدعم السياسي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.