الإعلامية منة الشرقاوي: معرض الكتاب يستقبل مليوني زائر في 6 أيام

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع علي شاشة قناة «القناة الأولي المصرية »، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبل مليوني زائر خلال الـ6 أيام الماضية، ما يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءا من الحدث السنوي الاستثنائي في ظل التقلبات الجوية الحالية.

رفع شعار «الشغف نحو القراءة»

وقال الإعلامي محمد عبده، إن زوار معرض القاهرة للكتاب يرفعون شعار «الشغف نحو القراءة»، مضيفا أن البريد المصري خصص خدمة لتغليف الكتب في أحسن صورة وشحنها إلى المنازل بعد قيام الزوار بشرائها، مؤكدا أنه يوجد امتداد مستمر للدعم الحكومي للكتاب المصري.

أعمال عميد الأدب العربي طه حسين أولى اهتمامات زوار معرض الكتاب

وأوضح أن أعمال عميد الأدب العربي طه حسين كانت أولى اهتمامات الجمهور المصري من زوار معرض الكتاب، ومن أبرزها «كتاب المعذبون في الأرض، كتاب قادة الفكر، كتاب مسقبل الثقافة في مصر، ورواية دعاء الكروان»، مشيرا إلى معرض القاهرة الدولي يقيم مؤتمر بعنوان استعادة طه حسين في الأسبوع المقبل من هذا الشهر.