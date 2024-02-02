حفيدة «النقراشي»: جدي تزوج ابنة عم صفية زغلول رغم أنها تعول 4 أبناء 

قالت الدكتورة هدى شامل أباظة، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس، حفيدة محمود فهمي النقراشي، رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، إن الصحفي الراحل مصطفى أمين، وصف إبراهيم باشا عبد الهادي، بأنه عقل الثورة، والنقراشي بأنه ضميرها، وأحمد ماهر لسانها والخطيب المفوه.

حفيدة «النقراشي»: جدي كرس حياته للثورة والحياة السياسية

وأضافت في لقاء لها مع إيمان أبوطالب، ببرنامجها «بالخط العريض»، على شاشة «الحياة»: «كان ضمير النقراشي باشا جليا أيضا في حياته الخاصة، وكانت شخصيته متسقة مع نفسها، تزوج جدتي وهي أم لأربعة أولاد، وتعهد على نفسه برعايتهم على خير وجه».

وأوضحت الدكتورة هدى شامل أباظة: «حين تزوج جدي لم يكن شابا، وكان مكرسا حياته للثورة والحياة السياسية بعدها، وصفية زغلول هي من رشحت جدتي له ليتزوج منها، حيث كانت ابنة عمها، وأكثر ما أعجبه بها كانت صراحتها الشديدة وعرضها لحالها بدون مواربة».

الدكتورة هدى شامل: لم أعايش جدي «النقراشي» باشا

وتابعت: «لم أعايش جدي؛ لأنه جرى اغتياله عندما كانت والدتي في الـ12 من عمرها، لكني عايشت جدتي لزمن طويل فكانت سيدة منضبطة جدا ومحبة للنظام، ومثقفة للغاية، وهي نقطة التلاقي بينها وبين النقراشي باشا».