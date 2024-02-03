نقيب المهن الاجتماعية بمعرض الكتاب: الوعي الضامن الوحيد لنجاح خطط التنمية

نظّم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الـ55، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية، ندوة وحفل توقيع كتاب بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال»، للدكتور عبدالحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، اليوم السبت؛ للحديث عن الكتاب ومناقشته، والذي يتناول الدور المجتمعي لرجال الأعمال والمؤسسات، برعاية مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع.

الوعي وتحمل المسؤولية

قال الدكتور عبد الحميد زيد، في كلمته خلال الندوة، إن الوعي هو الضامن الوحيد لنجاح عمليات التنمية وتخطي الأزمات للمجتمعات كأفراد وجماعات، معرفا الوعي بأنه فهم وإدراك وتحمل مسؤولية، وهي عناصر تشكيل الوعي.

وأضاف «زيد»، أنه يثق بدرجة وعي الشعب المصري وقدرته على تخطي أية أزمات، ولكن علينا العمل على رفع درجة الوعي، لافتًا إلى أن الجهات تتضافر جهودها في الدول المتقدمة وتكون على درحة عالية ومرتفعة لإدراك المخاطر إقليمياً وداخليا.

دور المؤسسات في نشر الوعي

وتابع: «لتخطي أية أزمة لابد أن يكون لدينا الاستعداد لبذل جهد لتخطي فترات التحول والأزمات، ومصر تعرضت لأزمات أكثر كارثية في الحقب الماضية، وبالنسبة لنشر الوعي فلابد أن تتكاتف كافة المؤسسات على تشكيله ونشره».