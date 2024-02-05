رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية عبر «الوطن».. ظهرت الآن

توفر بوابة «الوطن» معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب المنوفية، وذلك بعد إعلانها رسمياً من قبل مديرية التربية والتعليم في المحافظة، وذلك بعد اعتمادها بنسبة نجاح 88.73% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ويبحث أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي داخل محافظة المنوفية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك بعد إعلان ظهورها منذ لحظات قليلة واعتمادها من محافظ المنوفية، وتنشر «الوطن» النتيجة من هنا.

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، من الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية في محافظة المنوفية من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

الجدير بالذكر، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، ولكن بعض المحافظات لم تعلنها حتى الآن لعدم الانتهاء من التصحيح أو المراجعة النهائية ورصد الدرجات، ولكن ستظهر خلال الأسبوع الجاري كحد أقصى في جميع المحافظات.