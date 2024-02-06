مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام إحدى المحاكم في إسطنبول
كتب:
محمد حسن عامر
02:04 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الخارجية المصرية
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.
إدانة الأعمال الإرهابية
وأكدت مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة، معربة عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.