«تضامن النواب» توافق على تحديد مراتب إعالة المسن داخل الأسرة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها الآن، على نص المادة 7 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والواردة في الباب الثالث الخاص بالتأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية وتخص الفئات المعنية بالرعاية بالمسن.

لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول أحقية اختيار المسن الذي لا يعاني من أمراض الشيخوخة وآلزهايمر، الشخص الأولى برعايته، وردت الحكومة فى أن مشروع القانون حدد ترتيب الفئات المعنية بتوفير الاحتياجات الضرورية للمسنين.

تحديد مراتب إعالة المسن

وتنص المادة على تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم فى مصر ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي:

الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ليصدر أمرا على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرر إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.