أكرم القصاص: قرارات الرئيس بشأن الحزمة الاجتماعية مهمة في الزمان والمكان

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن ردود فعل الشارع المصري تجاه القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس جاءت كبيرة جدًا، إذ أن هذه القرارات في الزمان والمكان مهمة جدًا وتأتي في أزمة تواجه الدولة وأهميته أنه يأتي بعد فترة بسيطة من حزمة اجتماعية في سبتمبر 2023.

الحزمة الاجتماعية استجابة حقيقة لانعكاسات الأزمات العالمية

وأوضح «القصاص»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن هذه الحزم استجابة حقيقية لانعكاسات الأزمات العالمية وتأتي في سياق مهم وهو أن العلاوات ينتظرها التجار لزيادة الأسعار، إلا أن هناك رقابة قوية على الأسواق، مشددًا على أن هذه الحزمة الاجتماعية الـ6 منذ عام 2019.

وأضاف أن فكرة التقشف الحكومي هي جزء مهم لخفض المصروفات، موضحًا أن الرئيس لديه «ترمومتر» والجميع تفاجأ بهذا القرار ولكن الرئيس تحدث في عيد الشرطة كان حريصا على الحديث عن الارتفاعات والتضخم.

مواصلة الحكومة لحملاتها مطلوب الآن

وشدد على أن المطلوب الآن هو مواصلة الحكومة لحملاتها وضبط الأسواق، موضحًا أن مصر جزء من العالم ولكن لمصر ظروفها الخاصة وهو ما يؤكد عليه الرئيس بأن لكل شعب ظروفه.