مواعيد التقديم لاختبار رخصة الإرشاد السياحي باللغات النادرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وافق على عقد امتحان الإرشاد السياحي للمتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، ممن يجيدون اللغات النادرة وذلك خلال 2023-2024.

وقالت سمر دسوقي، مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إنه تم إخطار مكاتب الوزارة بكل من «الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، شرم الشيخ» بأن باب التقدم سيفتح بداية من يوم الأحد 11 فبراير 2024، وحتى يوم 29 من الشهر ذاته.

5 لغات لن يتم التقدم للامتحان بها

وأضافت خلال الخطاب الذي أرسلته لنقابة المرشدين السياحيين ، أنه سيتم قبول المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي بكافة اللغات فيما عدا لغات «الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية»، بالإضافة إلى قبول طلبات المرشدين السابقين لإعادة الإصدار بكافة اللغات دون استثناء.

المستندات المطلوبة للتقدم للامتحان

وأوضحت، أنه يمكن التقدم من خلال مكاتب الوزارة أو من خلال الموقع الالكتروني trans.hajj.gov.eg ، وذلك عن طريق المستندات التالية:

1 - صورة من شهادة المؤهل.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء تسلم باليد في الإدارة أو إحدى المكاتب التابعة للوزارة أويوم الامتحان للمسئول في حالة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني.

3- صورة رقم قومي مع الاطلاع على الأصل.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أنه سيتم عقد امتحان الإرشاد السياحي هذا العام بداية من يوم 16مارس الجاري، موضحة أنه سيتم موافاة كل متقدم بموعد مثوله أمام لجنة الامتحان.