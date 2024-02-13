مديرية الشباب بالإسكندرية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج «ريحانة»

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية في المرحلة الثالثة من البرنامج القيادي «ريحانة» والذي يتضمن تدريب الفتيات على أساليب القيادة النسائية، والإتيكيت في التعامل والحركة إلى جانب عدد من الأنشطة المتنوعة الأخرى.

تشجيع الفتيات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» إن البرنامج القيادي تحت عنوان «ريحانة» يحقق الهدف منه بنجاح، لذلك تم إطلاق المرحلة الثالثة منه، وتشارك فيه فتيات طلائع المديرية.

أنشطة البرنامج

وأضافت الشريف، أن البرنامج تنظمه وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتشارك مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، ممثلة في «إدارة الطلائع» بـ5 فتيات، حيث تضمنت فاعليات البرنامج «ورشة القياده النسائي، محاضرة عن الإتيكيت فى التعامل والحركة، ندوة عن الصحة النفسية».