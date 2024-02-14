10 معلومات عن حياة سكان غزة قبل العدوان.. بطالة وفقر وناتج محلي ضعيف

حياة من الفقر واللاآدمية يعيشها سكان غزة الذين اضطروا اللنزوح قسرا مع بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، ولكن يبدو أن الحياة القاسية لم تكن بدايتها في السابع من أكتوبر إذ تعاني غزة من الفقر والمشكلات الاقتصادية حتى قبل ذلك وهو ما نشره البنك الدولي في ورقة حقائق قبل أحد السابع من أكتوبر ترصد معاناة السكان هناك، وهو الوضع الذي تفاقم بشكل جذري بعد الحرب.

10 معلومات عن قطاع غزة

1- تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلومترا مربعا، وفقا للعربية.

2- يبلغ عدد سكان غزة 2.2؟.

- تشكل غزة 1.33% من مساحة فلسطين التاريخية

- يبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.9 مليار دولار أمريكي، قبل العدوان، وفقا لورقة حقائق صادرة عن البنك الدولي قبل العدوان الرقم الذي تضاءل جدا بعد العدوان الأخير على غزة وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.

4- كان يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سنويا 1715 دولار تقريبا سنويا، ورغم ضآلة الرقم إلا أن الرقم تصاعد في ظل مجاعة متوقعة في أنحاء غزة ومع ضعف وصول المساعدات.

5- كان يبلع معدل الفقر في غزة نسبة 39% قبل اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع.

6- يبلغ معدل البطالة 41% حتى 7 أكتوبر الماضي، وبعد العدوان تم هدم معظم المنشآت والأبنية ما أدى لرفع معدلات البطالة في ظل توقعات بنسب صادمة في البيانات السنوية.

7 تشهد غزة نقصا كبيرا في خدمات المياه وهناك خطر داهم على صحة السكان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة

8- تعانى غزة من أزمة حادة في الطاقة حتى قبل السابع من أكتوبر إذ كان يصل انقطاع الطاقة عنها إلى 18 ساعة يوميا وفقا لتقديرات البنك الدولي في الفترة من 2014 حتى 2023 وصلت إلى حد عدم وجود طاقة أو مولدات في 2024 وانتظار المساعدات الإنسانية لتشغيل المولدات

9- قبل السابع من أكتوبر كان يوجد 110 آلاف نازح في حاجة إلى مآوي لتتحول الأرقام إلى ما يفوق 1.4 مليون بعد حرب السابع من أكتوبر، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة

10- يعد معظم سكان غزة من الأطفال وهو ما يؤكد ضرورة ضعف البنية التعلمية والصحية التي يحتاجها الأطفال في ظل ضعف الخدمات المقدمة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة

يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ131 على التوالي منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال، إذ وصلت أعدادهم في حصيلة غير نهائية إلى 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 133 شهيدا و162 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.