«أبوالغيط»: لا حلول لأزمات المنطقة سوى بالعمل العربي الجماعي

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّ تواتر الأزمات جعل الأولويات العربية ترتكز في المرحلة الحالية على إنقاذ الحاضر وتقليل الخسائر، بدلا من التطلع للمستقبل.

أضاف «أبوالغيط»، في كلمته خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، والمُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصعوبات والأزمات الحالية، تدفعنا لتعاضد أكبر وتعاون أوثق، إذ لن تُحل المشكلات سوى بالعمل الجماعي على كل الأصعدة، تحت مظلة الجامعة العربية إذ يعد تحقيق الاستقرار والتنمية مقصدا رئيسيا من مقاصدها السامية.

وتابع: «أود أن أحيط مجلسكم علما بأن جامعة الدول العربية، قد أخذت بالتعاون مع الإسكوا، وثيقة الرؤية العربية لـ2045، التي جرى إطلاقها على هامش فعاليات الدورة الـ31 للجنة الإسكوا المنعقدة في مقر الأمانة العامة في ديسمبر الماضي».