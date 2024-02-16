خريطة افتتاحات المساجد في 10 محافظات مصر اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف 25 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في 10 محافظات هي «بني سويف، والإسماعيلية، وسوهاج، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والبحيرة، والقليوبية، والإسكندرية، وأسوان».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي بني سويف يجري افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بالمنطقة الصناعية بقرية كوم أبو راضي «مجمع العربي» بمركز الواسطي، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد الزهراء بقرية جلبانة بالقنطرة شرق، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد العتيق بقرية الشيخ جمعة بمركز طهطا، ومسجد علي يوسف بقرية نجع المشايخ بمركز دار السلام، ومسجد الفتح «آل همام» بقرية مشطا بمركز طما، ومسجد التراضي بأبو سقير بالحرجة بحري بقرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا.

وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد المصطفى بقرية زور أبو الليل بمركز أولاد صقر، ومسجد عزبة ماهر الكبرى الروضة بمركز فاقوس، ومسجد التوبة بعزبة ثابت بقرية م رضوان بمركز أبو كبير، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة قرني بمركز العياط، وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد النور بقرية إبجاج الحطب بمركز مطاي، ومسجد السلام بقرية أبو يعقوب بمركز المنيا، ومسجد مبارك الغربي بعزبة مبارك بقرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص.

وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد علواني حمد القبلي بقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى، ومسجد الدفراوي بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود، ومسجد عبد المولى بقرية جزيرة الضهرية بمركز إيتاي البارود، ومسجد موردة إشليمة بمركز إيتاي البارود، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد الشهيد مسعد جميل بقرية أرض الجباسات بمركز شبرا الخيمة شرق، ومسجد الإخلاص بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر غرب.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد الوحدة بقرية بساتين بركات نمرة 1 بمركز بلبيس، ومسجد الزعفرانية بقرية بردين بمركز الزقازيق، وفي محافظة الإسكندرية يجري افتتاح مسجد زاوية سلطان بمحطة الرمل، وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية المنيرة بمركز القناطر الخيرية، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد آل صالح بقرية السمطا بمركز البلينا، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية نجع الشيخ تاج الدين بمركز السباعية.

افتتاح 583 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 583 مسجدًا منها 454 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و129 مسجداً صيانة وتطويراً، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 16 فبراير 2024، عدد 11 ألفاً و605 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 16 ملياراً و59 مليون جنيه.