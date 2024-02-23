مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.. 500 كيلومتر من العلمين حتى السلوم

وضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية يمتد من العلمين وحتى السلوم بمسافة 500 كيلومتر، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترًا، ليشغل مسطح 160 ألف كيلومتر مربع، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

منطقة الساحل الشمالي الغربي

ووفق تقرير حكومي، تعد منطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلة، وتُقدر بنحو 34 مليون نسمة، وعلاوة على ذلك ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052.

تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة

ويعتمد الفكر التنموي المقترح لمشروع مخطط تنمية الساحل الشمالي على إنشاء العديد من مدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب ملايين من السكان وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب السكان من خلال خلق أنشطة اقتصادية ومتميزة وتوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود المقبلة.