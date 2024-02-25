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«DMC» تبرز خبر الوطن عن اتفاق «مصري- إريتري» على عدم التصعيد في البحر الأحمر

كتب:

منتصر سليمان
10:36 ص | الأحد 25 فبراير 2024
اتفاق « مصري _ إريتري» على عدم التصعيد فى البحر الأحمر

اتفاق « مصري _ إريتري» على عدم التصعيد فى البحر الأحمر

عرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء في عدد اليوم، بعنوان «اتفاق مصري- إريتري على عدم التصعيد في البحر الأحمر».

وقال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس رئيس دولة إريتريا، وهذا الاستقبال يأتي فى إطار التحركات المصرية لنشر وتوطيد عملية السلام والأمن في منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، ودولة إريتريا إحدى دول القرن الإفريقي.

احترام سيادة دول القرن الأفريقي

وأضاف خلال لقائه في البرنامج، قائلًا «الرئيسان أكدا على مجموعة من الرسائل الهامة جدًا التي تعبر عن الموقف المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عنه في أكثر من مرة وهو ضرورة حفظ أمن وسلامة هذة المنطقة، حيث أن هذة المنطقة استراتيجية وحيوية للغاية على المستوى الاقتصادي والأمني، ولابد من احترام أمن وسلامة هذه المنطقة، واحترام سيادة دول هذه المنطقة». 

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بقلم منتصر سليمان