جنود الاحتلال الإسرائيلي يسخرون من أزمة الجوع في غزة على طريقة فيديوهات «الريلز»

سخر جنود الاحتلال الإسرائيلي من أزمة الطعام والغذاء التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة، عن طريق وضع زجاجات المياه والمشروبات الغازية، وعلب الطعام، أسفل إطارات الدبابات، ثمّ يقوم قائد الدبابة، بالمرور عليها لإتلافها، في فعل استفز مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة شح الغذاء التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر.

يظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية، إتلاف زجاجات وعلب الطعام أسفل إطارات الدبابات، بنفس الطريقة المعروفة في مقاطع فيديوهات «الريلز»، والتي يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيها بوضع الأشياء أسفل إطارات السيارات، ورؤية نتيجة المرور عليها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: «جندي إسرائيلي ينشر مقاطع فيديو وهو يقود دبابة فوق الطعام في غزة، ويسخر من أزمة الغذاء، وفي الوقت نفسه، تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة، مما يؤدي إلى المجاعة الشديدة».

وعلّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو قائلين: «دهس علبة الطعام في هذه الظروف كدهس نفس بشرية»، «نهايتهم قريبه بإذن الله»، «حسبي الله ونعم الوكيل».

An Israeli soldier shares videos of driving a tank over food in Gaza, gloating about the starvation of Palestinians. Meanwhile, Israeli forces block and attack humanitarian aid convoys attempting to reach northern areas in Gaza, resulting in severe famine. pic.twitter.com/8Aea72FGGy