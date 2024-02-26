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جنود الاحتلال الإسرائيلي يسخرون من أزمة الجوع في غزة على طريقة فيديوهات «الريلز»

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:45 م | الإثنين 26 فبراير 2024
أثناء إتلاف علب الغذاء

أثناء إتلاف علب الغذاء

سخر جنود الاحتلال الإسرائيلي من أزمة الطعام والغذاء التي تعصف بالفلسطينيين في قطاع غزة، عن طريق وضع زجاجات المياه والمشروبات الغازية، وعلب الطعام، أسفل إطارات الدبابات، ثمّ يقوم قائد الدبابة، بالمرور عليها لإتلافها، في فعل استفز مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل أزمة شح الغذاء التي يعاني منها سكان القطاع المحاصر.

يظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية، إتلاف زجاجات وعلب الطعام أسفل إطارات الدبابات، بنفس الطريقة المعروفة في مقاطع فيديوهات «الريلز»، والتي يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيها بوضع الأشياء أسفل إطارات السيارات، ورؤية نتيجة المرور عليها.

أزمة غذاء في غزة

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: «جندي إسرائيلي ينشر مقاطع فيديو وهو يقود دبابة فوق الطعام في غزة، ويسخر من أزمة الغذاء، وفي الوقت نفسه، تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة، مما يؤدي إلى المجاعة الشديدة».

وعلّق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو قائلين: «دهس علبة الطعام في هذه الظروف كدهس نفس بشرية»، «نهايتهم قريبه بإذن الله»، «حسبي الله ونعم الوكيل».

جنود الاحتلال يسخرون من أزمة نقص الطعام في غزة

وأظهر فيديو آخر سخرية جنود الاحتلال الإسرائيلي من أزمة الجوع في غزة، إذ ظهروا داخل أحد المنازل المهدمة، وهم يلقون البيض من النوافذ على المنازل الأخرى أمامهم، وأظهرت اللقطات قيام جندي ضاحكًا بالإمساك ببيضة وإلقائها من النافذة.

سكان عزة يواجهون الجوع

ويُواجه سكان غزة مجاعة كارثية، بسبب نقص الضروريات الأساسية، ويعتمد البعض على علف الماشية وأوراق الشجر لإطعام أسرهم، ومع استمرار نقص المساعدات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى موت بعض سكان غزة جوعًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنّ 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة.

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جنود الاحتلال الإسرائيلي يسخرون من أزمة الجوع في قطاع غزة.. ماذا فعلوا؟
بقلم محمد عبدالعزيز