أستاذ علوم سياسية: الدولة تخطط لتخفيف الأعباء بسلسلة إجراءات اقتصادية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطن المصري، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح فهمي لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتخفيف من الأعباء على المواطنين من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية في ظل توقعات بمناخ اقتصادي جيد بعد مشروع رأس الحكمة وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية.

ضبط الأسعار في السوق

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بضرورة التعامل بكل حزم مع أي احتكار للسلع أو مغالاة في الأسعار، وذلك لضمان حصول المواطن على السلع والخدمات بأسعار عادلة.

توفير السلع في الأسواق

وأكد على أهمية توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الوزارات المعنية، مثل وزارة التموين، في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصةً في المحافظات الأكثر احتياجًا، مثنيا على دور الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية في دعم المواطن المصري، من خلال المشاركة في توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأكد على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في التكافل الاجتماعي، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك، ودعا الدولة المصرية إلى الاستمرار في دعم المواطن المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك لضمان حياة كريمة للمواطنين.