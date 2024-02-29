«القومي لذوي الإعاقة»: دعم الرئيس لذوي الهمم غير مسبوق

قال الدكتور خالد حنفي، عضو المجلس القومي لذوي الإعاقة في مصر، إنه لأول مرة يحظى الأشخاص ذوي الهمم باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية، موضحًا أن احتفالية «قادرون باختلاف» قد تحولت إلى تقليد سنوي.

احتفالية «قادرون باختلاف» تعطي طاقة إيجابية

وأوضح «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حرصًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية للحضور مع الأطفال ذوي الإعاقة بالاحتفاليات، مؤكدًا أن هذا اليوم يعطي طاقة إيجابية للجميع لكل من شارك به أو سمع كلمات الأطفال.

ونوه بأن دعم الرئيس السيسي للأشخاص ذوي الإعاقة غير مسبوق، ويتمثل في عده أوجه مثل تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق «قادرون باختلاف»، مشددًا على أن هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يتم تخصيصه للصندوق.