أستاذة بجامعة عين شمس: الـ«open book» يساعد الطلاب على التطبيق العملي للمواد

قالت الدكتور حنان إسماعيل، أستاذة التخطيط واقتصاديات التعليم بجامعة عين شمس، إنّه يجب على الطلاب فهم طبيعة نظام الـ«open book» ومعرفة فوائده وايجابياته، مشيرة إلى أنّه مواكبًا لتطورات العصر، ويعد تحولًا من التعليم التقليدي إلى السحابي وسيقضي على نظام الكتاب المغلق.

التطبيق على الموضوعات

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنّ نظام «open book» يهدف إلى التطبيق العملي على الموضوعات التي يدرسها الطلاب، وليس الحفظ.

التدريب على «open book»

واستكملت: «التعليم هو أن يأخذ الطالب المفاهيم الأساسية، ثم بعد ذلك يطبق المفاهيم من خلال بنك المعرفة المُتاح على موقع وزارة التربية والتعليم ومختلف الوسائل المتاحة على الموقع التي تساعد الطالب في التدرب على «open book» وهذا ما يجعل المعلومة متوفرة من خلال مصادر متعددة».