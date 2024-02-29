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دراما المتحدة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:13 م | الخميس 29 فبراير 2024
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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