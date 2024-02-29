القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.