3 حالات تبطل فيها قائمة المنقولات.. احدزها

تضمن قائمة المنقولات الزوجية الحقوق المالية للزوجة، في حال وصل الزواج إلى محطته الاخيرة، ونرصد في السطور التالية 3 أخطاء تبطل قائمة المنقولات الزوجية.

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قائمة المنقولات من أهم الأوراق في الزواج، نظراً لأنها تحفظ منقولات الزوجة من الزوج سواء بالتصرف فيها دون إرادتها أو إتلافها ما يجعلها هي أول الحقوق المالية التي تطالب بها الزوجة.

3 أفعال تؤدي لبطلان القائمة

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 3 أفعال يمكن أن تؤدي إلى بطلان قائمة المنقولات الزوجية، أولها عدم توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية مشدداً على أنه يجب أن يوقع الزوج على قائمة المنقولات أمام والد الزوجة أو من توكله في اتمام عملية الزواج.

توقيع الزوج فورمة

وأوضح الخبير القانوني، ثان هذه المبطلات، هي توقيع الزوج «فورمة» وليس بخط النسخ، ويجب أن يكتب اسمه ثلاثي على الأقل بالإضافة إلى كتابة رقمه القومي كاملاً.

وأخيراً لا يجب أن يكون هناك ورقة ملحقة بالقائمة أو منفصلة توقع عليها الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات الخاصة بها، مشيراً إلى أنه يفضل في كل الأحول وجود شهود على القائمة.