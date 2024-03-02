من الإسكندرية للأقصر.. «إسلام» ينظم رحلات لأصدقائه الإيطاليين بالجلابيب (صور)

عاش إسلام السيد، 25 عاما، يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، منذ ولادته في إيطاليا، إلا أن انتماءه المصري ما زال بداخله، فقرر أن يشجع أصدقاءه على زيارة مصر منظما لهم برنامجا من الإسكندرية للأقصر، بهدف الترويج السياحي لوطنه الأم لزيادة دخل العملة الصعبة.

الشاب المصري الإيطالي وجد أن أصدقاءه يزورون بلادا مختلفة كل عام على غرار «تايلاند، إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية» لذا فوجد أن الوقت حان لزيارة مصر لرؤية آثارها وتاريخها العريق.

البداية كان من الإسكندرية حيث زيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، بالإضافة إلى التنزه على كورنيش الإسكندرية، مصحوبة بأكلات مصرية خالصة: «فول وفلافل وملوخية ولحمة وكفتة مشوية».

التجربة السياحية للإيطاليين

«تجربة الأكل والزيارة كانت مختلفة ليهم عن أي بلد تانية زاروها لأن الحياة في مصر طبيعية وحرشة تحس فيها استمتاع مش قوالب ثابتة» هكذا حكى إسلام، لـ«الوطن»، عن قصته رفقة أصدقائه السياح الخمسة في مصر.

وأوضح أنهم زاروا الأقصر والتي فيها صمموا على ارتداء الزي الصعيدي، كما زاروا المعالم السياحية المميزة فيها على غرار معبد الكرنك.

التجربة السياحية لهم زاد رونقها حين تعلموا صناعة «الفلافل» وهو مسمى «الطعمية» على غرار أهل الإسكندرية، مشيرا إلى أن المأكولات المصرية شهية واعتبروها الأجمل في زيارتهم الخارجية لإيطاليا.

تشجيع السياحة لزيارة مصر

يأمل إسلام أن يستطيع كل مواطن مصري في الخارج تشجيع أصدقائه على زيارة مصر للترويج السياحي: «أعتقد أن دورنا كمصريين في الخارج أننا نشجع السياحة لأن بلدنا جميلة وأجمل بلاد العالم حرفيا مش شعارات والتطوير اللي تم فيها في السنين اللي فاتت اهتم جدا بالسياح وراحتهم عشان كده كانت تجربة ممتعة».