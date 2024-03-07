عروس تفاجئ الحضور بحفل زفافها: دعونا نمنح والدي ووالدتي الرقصة الأولى (فيديو)

لم تتمكن الغربة من الطغيان عليهما، وأصرا على الاحتفال بفرحة عمرهما في بلدهما، عروسان مقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية أقاما حفل زفافهما في بلدهما مصر، وخلال الحفل تقوم العروس بدعوة الحضور لتحية والدها ووالدتها، وفق تقرير عرضه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق.

وقالت العروس خلال الحفل، «أنا هحاول أقول اللي عايزة أقوله بالعربي، أنا مامتي وبابايا معملوش فرح عندما تزوجوا، دعونا نمنحهم الرقصة الأولى، لتنهال التصفيقات من الحضور بحفل الزفاف».

وعقب ذلك، صعد والد ووالدة العروس على منصة الزفاف ليقوما بأداء رقصة الزفاف الأولى لهما وسط تفاعل من الحضور.