تنظيم أمسية رمضانية للأطفال بالإسكندرية.. قرآن وإنشاد وعروض فنية

شهد أحد شوارع منطقة العجمي غرب الإسكندرية، تنظيم أمسية رمضانية للأطفال للتعبير عن فرحتهم بشهر رمضان، نظمتها الدكتورة هند تمراز بكلية العلوم جامعة المنوفية، وشقيقتها الدكتورة بدور تمراز، التنمية البشرية، لنشر الفرحة بين الأهالي استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

الهدف من الأمسية

وقالت هند تمراز منظمة الأمسية، لـ«الوطن»، إن الهدف من إقامتها هو تعريف الأطفال بأهمية شهر رمضان وتعليمهم أن الصوم والصلاة من أهم الفرائض، وذلك من خلال عدة طرق بسيطة بعيدا عن الشرح التقليدي حتى يحب ويؤدي الأطفال الشعائر خلال الشهر الفضيل

سعادة الأطفال بالفعاليات

فيما قالت الدكتورة بدور تمراز، إن الفرحة والسعادة كانت كبيرة للأطفال المشاركين في الأمسية، فمنهم من شارك بقراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني، وبعضهم أدى استعراضات فنية على أغنية «اللي بنى مصر» للفنان علي الحجار، لارتباطها بمسلسل كان يعرض في شهر رمضان سابقا، كما غنى الأطفال أغاني رمضان الشهيرة بينها «أهو جه يا ولاد»، إلى جانب درس ديني ألقاه الشيخ أمير المصري، وذلك بمشاركة العشرات من أهالي المنطقة.