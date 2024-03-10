رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

والدة شهيد تكشف تفاصيل آخر لقاء: «آخر مرة هفطر فيها معاكي لأني مش راجع»

كتب:

منار مجدي
02:44 م | الأحد 10 مارس 2024
الشهيد رقيب هاني عبد الرحمن حسن علوان

الشهيد رقيب هاني عبد الرحمن حسن علوان

قالت والدة الشهيد رقيب هاني عبد الرحمن حسن علوان، إن ابنها كان يطلب الشهادة كثيرا قبل استشهاده، موضحة أنها  طلبت منه أن يطلب النقل من مكان عمله لمكان آخر، لكنه رفض، حيث كان لديه هدف وهو خدمة وطنه والدفاع عنه.

والدة الشهيد: «حبيت الجيش من كلام ابني» 

وأضافت والدة الشهيد خلال لقائها عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، «حبيت الجيش من كلام الشهيد، وباتمنى أن ابني أحمد يبقي زي أخوه، وباتمنى ابنه يكمل الرسالة اللي أبوه كان نفسه يكملها من أجل مصر».

آخر مكالمة للشهيد قال لوالدته: «خلي بالك من ابني أنا كان نفسي أربيه»

وتابعت والدة الشهيد أن آخر إجازة لابنها الشهيد طلب منها عدم غلق الهاتف، قائلا «المرة دي آخر مره هفطر فيها معاكي لأني رايح مش راجع» موضحة أن في آخر مكالمة له قال لها «خلي بالك من ابني أنا كان نفسي أربيه».

اقرأ المزيد:

والدة الشهيد محمد العزب: سعيدة بتكريم الرئيس السيسي (فيديو)

والدة الشهيد أحمد محمد: «راح وترك لينا سيرة كويسة»

كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد حملت رسائل متنوعة

محمد طلبة: الشهيد عبد المنعم رياض نجح في اختراق العمق الإسرائيلي بعد حرب 1967

سيرة الشهيد عبد المنعم رياض.. بطل أعاد بناء الجيش المصري بعد حرب 1967
بقلم منار مجدي