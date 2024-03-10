والدة شهيد تكشف تفاصيل آخر لقاء: «آخر مرة هفطر فيها معاكي لأني مش راجع»

قالت والدة الشهيد رقيب هاني عبد الرحمن حسن علوان، إن ابنها كان يطلب الشهادة كثيرا قبل استشهاده، موضحة أنها طلبت منه أن يطلب النقل من مكان عمله لمكان آخر، لكنه رفض، حيث كان لديه هدف وهو خدمة وطنه والدفاع عنه.

والدة الشهيد: «حبيت الجيش من كلام ابني»

وأضافت والدة الشهيد خلال لقائها عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، «حبيت الجيش من كلام الشهيد، وباتمنى أن ابني أحمد يبقي زي أخوه، وباتمنى ابنه يكمل الرسالة اللي أبوه كان نفسه يكملها من أجل مصر».

آخر مكالمة للشهيد قال لوالدته: «خلي بالك من ابني أنا كان نفسي أربيه»

وتابعت والدة الشهيد أن آخر إجازة لابنها الشهيد طلب منها عدم غلق الهاتف، قائلا «المرة دي آخر مره هفطر فيها معاكي لأني رايح مش راجع» موضحة أن في آخر مكالمة له قال لها «خلي بالك من ابني أنا كان نفسي أربيه».