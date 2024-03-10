مصر والسعودية تبحثان التعاون المشترك في مجال تطوير السياحة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة شاركت ممثلة في السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، في فعاليات الدورة الـ 18 للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي أقيمت في مدينة الرياض لبحث سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

تعزيز سبل التعاون بين مصر والسعودية

ومن جهته أوضح السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، أنه تم خلال اللجنة، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات من بينها السياحة والكهرباء والتجارة والصناعة والزراعة وغيرها.

مشيراً إلى أنه تم بحث تعزيز سبل التعاون لإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنشيط السياحة المصرية وهيئة السياحة السعودية، لإعداد خطط ترويجية وتسويقية للبرامج السياحية المشتركة لجذب السائحين من المناطق المستهدفة.

التعاون في تنمية وتطوير الأنشطة السياحية البحرية

وأوضح أنه تم أيضا بحث التعاون في مجال تدريب العاملين بالقطاع السياحي لرفع إمكانياتهم ومهاراتهم العملية وتبادل الخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل فنية بين المتخصصين من الجانبين، وكذلك التعاون في تنمية وتطوير الأنشطة السياحية البحرية.