استخراج صرصار طوله 4 سنتيمترات من رئة مريض هندي.. كيف دخل جسده؟ (صور)

في واقعة طبيعة غريبة ونادرة جدًا، عثر أطباء بالهند على صرصارٍ في رئة رجل في العقد السادس من عمره، بعد أن ظل الصرصار داخلها لفترة من الوقت، مسببًا آلامًا للرجل الذي لم يكن يعرف سببها بالتحديد.. فماذا حدث وكيف تم استخراج الصرصار؟

بدأت القصة عندما بدأ رجل هندي، يبلغ من العمر 55 عامًا، يشعر بآلام في بطنه، إلى جانب صعوبة في التنفس، لتتحول هذه الآلام لأمر مزعج بالنسبة له؛ إذ رغم شدتها لم يكن يعرف سبب حدوثها، حتى قرر أخيرًا الذهاب إلى أحد المستشفيات في ولاية كيرالا الهندية.

أجرى الأطباء في قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الفحوصات اللازمة على الرجل الخمسيني، منها إجراء تنظير للقصبات الهوائية، ليتبين لهم وجود صرصار طوله 4 سنتيمترات داخل معدته، لتبدأ مهمتهم لاستخراجه، التي نجحت بعد 8 ساعات من توقف التنفس، بحسب «روسيا اليوم».

ومع غرابة هذه الواقعة الطبية، أوضح الأطباء القائمون على العملية أن حشرة الصرصار دخلت إلى رئة الرجل عن طريق أنبوب تم ثقبه في رقبته لتزويده بالأكسجين، لافتين إلى أن العثور على صرصار أو أي حشرة أخرى داخل رئة مريض هو أمر نادر للغاية.

