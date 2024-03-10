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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

كتب:

عمرو هلال
11:58 م | الأحد 10 مارس 2024
الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

كشفت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، عن اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس.

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بقلم عمرو هلال