«القاهرة الإخبارية»: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال كتب: عمرو هلال 11:58 م | الأحد 10 مارس 2024 الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية كشفت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، عن اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي: القتال في خان يونس سينتهي خلال أيام «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك بغزة «القاهرة الإخبارية»: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» ينفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق في غزة الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدة اقتحامات ويعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال نابلس بقلم عمرو هلال