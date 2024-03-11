مشروب شهير يهددك بالإصابة بالسكتة الدماغية.. احذر تناوله بكميات كبيرة

يشتهر شهر رمضان الكريم، بمشروبات خاصة على مائدة الفطار والسحور، بينما لا يستطيع كثيرون التوقف عن تناول الصودا، رغم توافر عديد من عصائر رمضان الشهيرة، الأكثر فائدة من المشروبات الغازية.

وحذرت دراسة جديدة، من أن شرب الصودا وغيرها من المشروبات السكرية بانتظام يمكن أن يسبب مشكلات صحية أكثر من مجرد مرض السكري من النوع الثاني.

تناول لترين صودا أسبوعيا يهدد بالسكتة الدماغية

اكتشف الباحثون خلال الدراسة التي نُشرت عبر مجلة «Circulation Arrhythmia and Electrophysiology»، وجود صلة مثيرة للقلق بين استهلاك المشروبات المحلاة وزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (AFib)، وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب الذي يزيد بشكل كبير من فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

تشير الدراسة، إلى زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 20% بين الأفراد الذين يستهلكون أكثر من لترين من المشروبات المحلاة صناعيًا أسبوعيًا، وزيادة بنسبة 10% في خطر الإصابة بالرجفان الأذيني عند أولئك الذين يستهلكون نفس الكمية من المشروبات المحلاة بالسكر.

الرجفان الأذيني هو حالة قلبية تتميز بمعدل ضربات قلب غير منتظم وسريع في كثير من الأحيان، ويمكن أن يؤدي إلى جلطات دموية في القلب.

كيف تسبب الصودا مشكلات صحية خطيرة؟

يزيد الرجفان الأذيني (AFib) من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية وفشل القلب والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالقلب، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، من المتوقع أن يتأثر أكثر من 12 مليون شخص بالرجفان الأذيني بحلول عام 2030.

وشملت الدراسة، التي أجريت باستخدام البيانات الصحية من البنك الحيوي في بريطانيا، أكثر من 200 ألف شخص بالغ كانوا في البداية خاليين من الرجفان الأذيني، ومن خلال متابعة دامت ما يقرب من عقد من الزمن، حدد البحث 9362 حالة من حالات الرجفان الأذيني (AFib) بين المشاركين.

يقول مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور نينجيان وانج، وهو باحث في جامعة هارفارد: «لا يمكن لنتائج دراستنا أن تخلص بشكل قاطع إلى أن أحد المشروبات يشكل مخاطر صحية أكثر من الآخر بسبب تعقيد نظامنا الغذائي، ولأن بعض الناس قد يشربون أكثر من نوع واحد من المشروبات».

«ومع ذلك، بناءً على هذه النتائج، نوصي الأشخاص بتقليل أو حتى تجنب المشروبات المحلاة صناعيًا والمحلاة بالسكر أو الصودا كلما أمكن ذلك، لا تعتبر أن شرب المشروبات المحلاة صناعياً قليلة السكر والسعرات الحرارية أمر صحي، فقد يشكل مخاطر صحية محتملة».

ووجدت الدراسة أيضًا أن شرب لتر واحد أو أقل أسبوعيًا من العصير النقي غير المحلى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ما يشير إلى أنه ليس كل المشروبات لها نفس التأثير على صحة القلب.

تؤكد الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتريا والمناعة في مستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، أضرار المشروبات الغازية، واصفا إيها بأنها بؤرة للأمراض الخطيرة، فضلا عن أنها سببا أساسيا في الإصابة بالسمنة، نتيجة السكريات التي تحتويها.