محمود سعد: «خايف أتحرج قدام ربنا.. وأبويا مش بيجي في ذهني غير بالدعاء»

قال الإعلامي محمود سعد، إن كل خوفه أمام الله في الإحراج وليس النار: «لما تيجي تقرأ القرآن تلاقي ربنا بيقول إن الله يحب المتقين، ويحب المتطهرين ويحب التوابين، يحبهم وليس يعفوا عنهم، وبالتالي يحبك لما يعترفوا بذنوبهم لأنه هو الغفور الرحيم».

وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو 9090، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، «في وفاة أمي انهرت انهيار كامل، الموت والحياة حاجة طبيعية، بس فيه نقطة اللي بيموت مش بيقى موجود ولا مش بيقي موجود؟، أنا بالنسبة ليا أمي موجودة 100% وقاعدة جوة».

وتابع: «بسترجع كلام أمي، وأقول لو أمي كانت موجودة كانت هتعمل إيه هتقولك اعمل كذا وكذا علطول، لا تغيب أبدا، لذلك مش بروح التربة إلا قليل علشان موجودة، اللي علمك ميغبش، لكن اللي معلمكش يغيب، أبويا يعني أبويا مش بيجي في ذهني غير في الدعاء».