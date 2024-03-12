«الاقتصاد» و«المتحدة» أسباب تصاعد حرب الإشاعات ضد مصر!

الخارجية المصرية تنفى صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن حريق فى السفارة المصرية بالخرطوم ناتج عن عمل تخريبى أدى إلى تدمير مبناها!

الخارجية تقول إن الإشاعة منشورة فى بعض وسائل الإعلام.. أى ليست فقط على شبكات التواصل الاجتماعى! ولأن الخبر عديم الصحة وهو ليس إلا إعادة إنتاج لحادث قديم جرى عند اشتعال المعارك فى البلد الشقيق قبل أشهر! وبالتالى فالخبر بحالته الحالية كاذب وغير صحيح.. وهنا يفرض السؤال نفسه: ما الذى يدفع وسائل إعلام المفترض أنها معتبرة ومحترفة ولها اسمها وسمعتها أن تتورط فى نشر خبر قديم وتروجه باعتباره خبراً جديداً جرى بالفعل؟! هل هو سوء نية وتعمد خلق بلبلة حول مصر؟! أم هو سوء أداء صحفى وخطأ مهنى جسيم؟!

فى الحالتين نحن فى موسم جديد من مواسم الإشاعات وبامتياز.. حيث نقف أمام سببين إضافيين بخلاف موقف مصر فى غزة سيدفعان إعلام الشر إلى الاستنفار ضد مصر وبالتالى اللجوء إلى كافة أدوات حروب الجيل الرابع.. وأبرزها الإشاعات التى تستهدف إرباك المشهد الداخلى بتشويهه والتشويش على أى تقدم أو تحسن فيه، وذلك أيضاً بهدف إشعال الغضب الشعبى فى مصر..

السبب الأول هو التحسن الجارى فى الأزمة الاقتصادية وظهور مؤشرات عن تراجع التضخم والتعامل الأفضل مع أزمة العملة الأجنبية -الدولار تحديداً- والسير إلى شهادات المؤسسات الدولية لمصر بما ينعكس على استقرار سوق الصرف إلى استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وهكذا تدور عجلة الاقتصاد تؤثر فى نفسها حتى تتحرك كاملة..

السبب الثانى هو النجاح البارز الذى تتبدى ملامحه حتى قبل شهر رمضان الكريم من الإنتاج الدرامى والبرامجى المصرى الذى تمثله أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إنتاج متنوع ومتميز وجيد على كل المستويات.. من موضوعات وإنتاج وإخراج وتمثيل وباقى عناصر العمل الفنى.. بما يعيد المكانة الطبيعية لبلدنا ومكانتها الكبيرة فى صدر الدراما العربية، وبما يغير مؤشر المشاهد إلى الشاشات المصرية لو للدقة إلى الأعمال المصرية فى أى مكان!

هذه المتغيرات تثير غضب أعداء مصر.. هذه المتغيرات من صميم مسئوليات إعلام الشر لمنع نجاحها أو إحساس واستمتاع المواطن بها.. الصعود بالشعور الوطنى عند هؤلاء ممنوع ومحظور ولا ينبغى أن يتم.. رفع مستويات الأمل عند المصريين بتجاوز الأزمات وتحسن الأحوال والانطلاق نحو المكانة الطبيعية لمصر وشعبها ممنوع ومحظور وينبغى تشويهه لوقفه وإفشاله!

أوهام إعلام الشر ستتحطم أمام كل مظاهر التقدم الذى نحرزه.. وتحت أقدام شعبنا.. ستتحطم ستتحطم.. مهما فعل!