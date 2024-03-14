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دراما المتحدة

ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في «البالة» خارج المنطقة الحرة بالجيزة

كتب:

محمد بركات
06:40 ص | الخميس 14 مارس 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي قيام مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير - كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالملابس المستوردة المستعملة «البالة» الممنوع الاتجار بها خارج المنطقة الحرة بأحد الموانئ، متخذاً من 3 مخازن خاصة بالشركة - كائنين بالجيزة، مكاناً لتخزين تلك البضائع.

العثور على 30 ملابس بالة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر داخل المخازن على 583 بالة ملابس وزنت قرابة 30 طنا.

وبمواجهته أقر بتهريبها من الخارج بالاشتراك مع أحد الأشخاص له معلومات جنائية تم ضبطه، ونقلها للمخازن المشار إليها تمهيداً لبيعها، وبمواجهة الأخير أقر بما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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