«الكاهن الناري».. انطلاق نهضة عيد القمص بيشوي كامل في الإسكندرية اليوم

أعلنت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سبورتنج شرق الإسكندرية، انطلاق نهضة عيد القمص بيشوي كامل بالكنيسة، اليوم السبت، تحت عنوان «الكاهن الناري»، وذلك حتى الخميس المقبل 21 مارس، وهو اليوم الذي يحل فيه عيد نياحته، إذ يتوافد الأقباط للكنيسة لنيل البركة خلال ذلك الأسبوع من كل أنحاء الإسكندرية والمحافظات المجاورة لأخذ بركة أحد قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعاصرين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وجدول نهضة عيد القمص بيشوي كامل 2024، والتي تشهد صلوات وتسابيح وعظات الآباء بشكل يومي، وذلك حسب الإعلان الرسمي من الكنيسة.

مواعيد نهضة القمص بيشوي كامل 2024

وأعلنت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سبورتنج مواعيد نهضة القمص بيشوي كامل 2024، وأسماء المتكلمين كالآتي:

- السبت 16 مارس.. القمص تادرس يعقوب.

- الأحد 17 مارس.. الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير أنبا بولا

- الاثنين 18 مارس.. الأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق الإسكندرية.

- الثلاثاء 19 مارس.. الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزة.

- الأربعاء 20 مارس.. القمص أبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

سهرة عيد القمص بيشوي كامل

وتختتم النهضة ليلة الخميس 21 مارس، بسهرة روحية بحضور الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونيين.

جدير بالذكر، أن نهضة عيد القمص بيشوي كامل تبدأ يوميًا ساعة 7 مساءًا، فيما تبدأ السهرة الساعة 12 ليلة الخميس 21 مارس وتنتهي بقداس فجر الخميس من 4 إلى 6 صباحا.