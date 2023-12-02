تدشين أول «مذبح» باسم القمص بيشوي كامل بعد الاعتراف بقداسته

دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، أول مذبح باسم القمص بيشوي كامل بعد الاعتراف بقداسته وذلك ضمن تدشينه كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية، والذي يعد حدثا هاما في تاريخ كل كنيسة، كونه يعد عيد ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة في عمرها.

وبحسب المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فإن التدشين شهد حدثا تاريخيا نظرا لتدشين المذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني، بيد البابا تواضروس الثاني.

أول مذبح باسم القديس القمص بيشوي كامل

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بذلك يكون المذبح الذي دشن على اسم القديس القمص بيشوي كامل، هو أول مذبح يدشن على اسمه بيد قداسة البابا منذ اعتراف المجمع المقدس بقداسة «القمص بيشوي كامل» في جلسته المنعقدة في يونيو من العام الماضي.

من هو القديس القمص بيشوي كامل؟

جدير بالذكر أن القمص بيشوي كامل أحد القديسين المعاصرين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو الذي نجح خلال 20 سنة ككاهن أن يؤسس 6 كنائس بالإسكندرية، خدم من خلالها آلاف المسيحيين والمسلمين معا، حيث كان يرى أن الخدمة تقدم للجميع دون تفرقة.