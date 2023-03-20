الأقباط يحتفلون بليلة عيد القمص بيشوي كامل في كنيسته بالإسكندرية اليوم

يترأس الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، صلوات ليلة عيد القديس القمص بيشوي كامل من كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، والتي تشهد طقوس احتفالية كبرى من قبل الأقباط بعيد القديس، حيث من المقرر زيارة المزار الخاص بالقمص بيشوي كامل والذي يحوي جسده وعددا من الصور التاريخية للأنبا بيشوي مؤسس كنيسته في سبورتنج في الإسكندرية، والقيام بالزفة المقدسة.

نهضة عيد القمص بيشوي كامل

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، إن هذا العام تعد أول نهضة لأبونا بيشوي كامل، بعد الاعتراف بقدسيته، حيث تمت إقامة النهضة على مدار 5 أيام بعدما افتتحها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يوم الخميس الماضي، وتختتم مساء اليوم.

تفاصيل نهضة عيد القمص بيشوي كامل في الإسكندرية

واضاف الوكيل البطريركي، لـ«الوطن»، أن النهضة الروحية تشهد صلوات القداس الإلهي صباحا بالإضافة إلى صلوات العشية ليلا، وتختتم اليوم بعشية وعظة ويتبعها سهرة روحية خلال فجر الثلاثاء.

الوكيل البطريركي: أبونا بيشوي كامل صاحب رؤية

وأكد أن أبونا بيشوي كامل كان صاحب رؤية مستقبلية حيث كانت الإسكندرية بها عدد قليل من الكنائس، وكانت بصيرته تنظر إلى المستقبل وعلم أن الإسكندرية تحتاج إلى زيادة عدد الكنائس وبنى 7 كنائس فيها خلال خدمته.